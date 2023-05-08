Психолог Евгения Пименова рассказала, как бороться с бессонницей

Психолог Евгения Пименова дала совет, как избавиться от бессоницы. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как отмечает эксперт, нельзя смотреть перед сном сериалы, если уже чувствуется сонливость Позже уснуть будет еще тяжелее. Так же необходимо выработать привычку ложиться спать в одно и то же время.
За час до сна лучше прогуляться на улице. Также лучше не сидеть в гаджетах перед сном, поскольку они будоражат нервную систему.
Так же психолог отметила, что многие блюда, которые употребляют в пищу перед сном, оказывают стимулирующее влияние и не дают организму успокоиться. К такой еде относятся сладкие и жирные продукты. Их стоит исключить из вечернего рациона.
Ранее доктор Александр Мясников так же поделился методами борьбы с хронической бессонницей.