Telegraph: Российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению

Обозреватели блог-платформы Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили о пересмотре планов Киева по контрнаступлению. По их мнению, причина такого решения — наличие у российских военных планирующих бомб.
В колонке они написали, что российские военные выпускают по 20 планирующих бомб в день.
«В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование», — сообщили обозреватели.
Барнс и Олифант руководствовались мнением советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который ранее говорил, что планирующие бомбы представляют серьезную угрозу.
Ранее сообщалось, что в США и на Украине сочли российские планирующие бомбы серьезной угрозой.