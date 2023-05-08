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Глава штата Техас призвал направить 150 тысяч военных на границу с Мексикой для защиты от мигрантов

Политика
Глава штата Техас призвал направить 150 тысяч военных на границу с Мексикой для защиты от мигрантов

Губернатор Техаса Грег Эббот в интервью призвал правительство США направить около 150 тысяч военных на границу государства для защиты от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Fox News.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправляет 1500 военных заниматься бумажной волокитой и даже не планирует защищать границы страны, добавил американский губернатор.

«Нам нужно 15 тысяч или 150 тысяч, чтобы обезопасить границу», — сказал Эббот.

Ранее сообщалось, что на фоне событий, происходящих на международной арене, США могут столкнуться с разрушением привычной финансовой системы.
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