Автомобиль сгорел во Фрунзенском районе Петербурга

Пожар произошел во Фрунзенском районе Петербурга ночью в понедельник. Загорелся легковой автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС Северной столицы.
«08 мая в 00:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Дунайский пр., д. 43, корп. 1», — пишет ведомство.
Горел автомобиль «Лада Веста». Машина выгорела по всей площади. По предварительным данным, никто не пострадал.
В 1:10 пожарные ликвидировали огонь. В борьбе с пожаром участвовали 10 спасателей, были применены две единицы специальной техники.
Ранее пожар произошел на улице Маршала Казакова. Сгорел автомобиль «Рено». Рядом стоящие «Пежо» и «УАЗ» частично обгорели.