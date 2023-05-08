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Автомобиль сгорел во Фрунзенском районе Петербурга

Происшествия
Автомобиль сгорел во Фрунзенском районе Петербурга

Пожар произошел во Фрунзенском районе Петербурга ночью в понедельник. Загорелся легковой автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС Северной столицы.

«08 мая в 00:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Дунайский пр., д. 43, корп. 1», — пишет ведомство.

Горел автомобиль «Лада Веста». Машина выгорела по всей площади. По предварительным данным, никто не пострадал.

В 1:10 пожарные ликвидировали огонь. В борьбе с пожаром участвовали 10 спасателей, были применены две единицы специальной техники.

Ранее пожар произошел на улице Маршала Казакова. Сгорел автомобиль «Рено». Рядом стоящие «Пежо» и «УАЗ» частично обгорели.
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