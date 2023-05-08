Поклонники бьют тревогу: аккаунты в социальных сетях певицы Бритни Спирс ведет другой человек

Все эти предположения появились после нескольких видео в социальных сетях звезды. Фанаты предполагают, что эти видео снимает другой человек, накладывая нейросетью на свое лицо маску Бритни. В качестве доказательства своей теории подписчики показали видео из социальных сетей певицы в замедленном режиме. В ролике можно заметить, как слетает маска с лицом Бритни. Видео уже удалено из аккаунта певицы.