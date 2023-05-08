Огнеборцы потушили часть природных пожаров в Курганской области

Из девяти природных пожаров в Курганской области три локализовали, один ликвидировали, сообщает главное региональное управление МЧС РФ.
Сейчас самой сложной ситуацией остается возгорание в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа и городе Курган.
«Из четырех лесных пожаров три — локализованы (на территории Варгашинского, Кетовского, Далматовского МО), остается нелокализованным лесной пожар в Белозерском МО», — информирует ведомство.
На данный момент в регионе продолжают наращивать группировки средств и сил для устранения природного пожара. Также в тушении участвуют 335 единиц спецтехники и 1029 человек. Авиация приступит к работке с рассветом.
Ранее сообщалось, что количество уничтоженных жилых домов в Курганской области из-за пожара увеличилось до 42.