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Бык вырвался на поле и разогнал игроков во время матча по регби во Франции

Спорт
Бык вырвался на поле и разогнал игроков во время матча по регби во Франции

Хаос разразился на матче лиги регби во французском городе Перпиньян. Во время встречи команд «Каталонские драконы» и «Сент-Хеленс» на поле вырвался бык, напугав как болельщиков, так и игроков, которые в панике бежали в укрытие и перепрыгивали через ограды в толпу зрителей, сообщает CNN.

Инцидент произошел перед началом матча и, видимо, вызвал сильный стресс у «Каталонских драконов», которые не могли собраться весь первый тайм и завершили его со счетом 12:0 в пользу противников.

«Это было странное начало матча. Мы контролировали ситуацию, а затем внезапно проиграли со счетом 12:0», — прокомментировал главный тренер команды Стив Макнамара.

Тем не менее команде удалось отыграться. Матч завершился со счетом 24:12 в пользу «Драконов».

Ранее сообщалось, что испанские власти запретили шуточные корриды с участием людей с карликовостью.
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