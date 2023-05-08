Бык вырвался на поле и разогнал игроков во время матча по регби во Франции

Хаос разразился на матче лиги регби во французском городе Перпиньян. Во время встречи команд «Каталонские драконы» и «Сент-Хеленс» на поле вырвался бык, напугав как болельщиков, так и игроков, которые в панике бежали в укрытие и перепрыгивали через ограды в толпу зрителей, сообщает CNN.