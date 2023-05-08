Певица Катя IOWA раскрыла имя ребенка на шоу Павла Воли

26 марта 2023 года солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова родила своего первенца. В мае певица пришла на «Шоу Воли», чтобы рассказать подробности.
По словам Павла Воли, певица с мужем все это время скрывали пол и фамилию ребенка для того, чтобы именно на его шоу все рассказать. Пол объявили пародией на гендерную пати: шар лопнул и из него посыпались голубые конфетти.
Екатерина и ее муж Леонид рассказали, что ещё давно решили, что если родится девочка, то она станет Ульяной, в мальчика назовут Львом. Таким образом, имя первенца исполнительницы — Лев.
Ранее стало известно, как назвали сына актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян.