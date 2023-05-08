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РВ: Российские военные сняли на видео уничтожение танка ВСУ

Армия
РВ: Российские военные сняли на видео уничтожение танка ВСУ

На опубликованных кадрах видно, как российский танк Т-80 и военный танк противников ведут противостояние с расстояния около 200 метров. Видео появилось в Telegram-канале «Военкоры русской Весны».

Российский экипаж 60-й бригады из Приморья (командир — позывной «Алтай») полностью уничтожил украинскую технику, разгромив противников.

На видео видно, что украинский танк покинул лесополосу и его обнаружил дрон. После началась перестрелка.

«После обследования танка, выяснилось, что механик-водитель пытался уползти через люк, но был уничтожен, видимо, танковым пулемётом, плюс позже поражён осколками от боекомплекта», — рассказали военкоры.

На видео сняли лишь второй удар российского танка и взрыв боекомплекта украинской бронетехники.

Ранее сообщалось, что российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне СВО американский ЗРК Avenger.
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