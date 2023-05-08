РВ: Российские военные сняли на видео уничтожение танка ВСУ

На опубликованных кадрах видно, как российский танк Т-80 и военный танк противников ведут противостояние с расстояния около 200 метров. Видео появилось в Telegram-канале «Военкоры русской Весны».
Российский экипаж 60-й бригады из Приморья (командир — позывной «Алтай») полностью уничтожил украинскую технику, разгромив противников.
На видео видно, что украинский танк покинул лесополосу и его обнаружил дрон. После началась перестрелка.
«После обследования танка, выяснилось, что механик-водитель пытался уползти через люк, но был уничтожен, видимо, танковым пулемётом, плюс позже поражён осколками от боекомплекта», — рассказали военкоры.
На видео сняли лишь второй удар российского танка и взрыв боекомплекта украинской бронетехники.
Ранее сообщалось, что российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне СВО американский ЗРК Avenger.