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Солистка TaTu Лена Катина напугала мужа выступлением на сцене перед родами

Шоу-бизнес
Солистка TaTu Лена Катина напугала мужа выступлением на сцене перед родами

Этим летом 38-летняя Лена Катина станет мамой во второй раз. Она призналась, что вторая беременность дается ей легче. А избранник девушки, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, волнуется куда больше, потому что для него это происходит впервые.

Неудивительно, что Катерина пользуется тревогой Спиридонова, и нередко устраивает ему классические испытания беременностью. Например, купить шаурму посреди ночи.

Бизнесмен стойко выносит капризы артистки. По всей видимости, Дмитрий не смог возразить против возвращения Екатерины на сцену перед родами.

Ранее девушка 7 мая в составе группы «Тату» выступила на «Газпром Арене» перед игрой «Зенита» и «Спартака».
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