Спасатель из Саратова пробежал почти 400 километров к мемориалу в Волгограде в честь 78-летия Победы в ВОВ

Сотрудник саратовского МЧС и руководитель волонтерского проекта «Благими силами» Петров приурочил свой забег к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В воскресенье он завершил свое недельное путешествие, прибежав к мемориалу на Мамаевом кургане в Волгограде.