Спасатель из Саратова пробежал почти 400 километров к мемориалу в Волгограде в честь 78-летия Победы в ВОВ

Одиночный забег на 380 километров ко Дню Победы совершил спасатель Роман Петров. Мужчина стартовал в Саратове и за семь дней пришел к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде, рассказал глава управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.
«Отличное достижение ко дню Победы!!! Брат мой!!!», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Сотрудник саратовского МЧС и руководитель волонтерского проекта «Благими силами» Петров приурочил свой забег к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В воскресенье он завершил свое недельное путешествие, прибежав к мемориалу на Мамаевом кургане в Волгограде.
Ранее сообщалось, что в столице в рамках Международной патриотической акции впервые состоялся «Автопробег Победы».