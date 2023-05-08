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Председатель Совфеда Матвиенко обвинила Запад в создании радикальных движений на Украине

Политика
Председатель Совфеда Матвиенко обвинила Запад в создании радикальных движений на Украине

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Запад виновен в появлении на Украине радикальных террористических движений, устраивающих атаки на безоружных людей.

«Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.

По ее словам, риторика украинских националистов 1920-х годов ничуть не поменялась.

«Согласно этой идеологии, украинцы – это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм?» — возмутилась спикер СФ.

Матвиенко подчеркнула, что даже так «своей цели наши враги не достигнут».

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о неудавшемся плане Запада по изоляции России.
запад Украина нацизм
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