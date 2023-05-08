Синоптик Тишковец: в Москве на этой неделе ожидается 22 градуса тепла

Синоптик рассказал, что в понедельник ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2, днем немного потеплеет — от +9 до +14. В День Победы, 9 мая, термометры покажут +11-16 градусов тепла, праздничный день пройдет без осадков.