Синоптик Тишковец: в Москве на этой неделе ожидается 22 градуса тепла

В начале недели москвичей ожидают ночные заморозки, а ближе к ее концу температура воздуха составит +22 градусов Цельсия, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в понедельник ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2, днем немного потеплеет — от +9 до +14. В День Победы, 9 мая, термометры покажут +11-16 градусов тепла, праздничный день пройдет без осадков.
В четверг, 11 мая, температура составит до +19 градусов по Цельсию. В пятницу, 12 мая, потеплеет до +20. В выходные дни москвичей ожидает малооблачная погода — ночью +7-12 градусов, днем до +22 градусов Цельсия.
Двадцатиградусное тепло в мае продержится до конца месяца, добавил синоптик.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни не поднимется выше +7 градусов.