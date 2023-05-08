Глава МЧС Куренков вылетел в Курган из-за усложнившейся ситуации с природными пожарами

В связи с крупными пожарами в регионе, глава МЧС России Александр Куренков вместе со специалистами центрального аппарата спасательной службы вылетел в Курганскую область для оценки ситуации.
«Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы», — приводит РИА Новости слова Куренкова.
Природные пожары в регионе перешли на несколько уральских населенных пунктов. Глава МЧС оценил настоящую обстановку в Курганской области, как «сложную».
Ранее сообщалось, что количество жилых домов, сгоревших из-за природного пожара в Курганской области, увеличилось до 42.