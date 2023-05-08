Посольство Украины отказалось возлагать цветы на советские мемориалы в Берлине

Украинское представительство в Берлине заявило, что с этого года не будет возлагать цветы и венки к советским мемориалам или прочим объектам с символикой СССР в память о погибших во Второй мировой войне.
«В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны», — пишет на своем сайте украинское представительство.
В сообщении говорится, что посол Украины Алексей Макеев вместе с главой МИД ФРГ Тобиасом Линднером и парламентарием Каем Вегнером возложит цветы на немецкий памятник «жертв войн и тирании», а затем посетит здание Рейхстага.
Ранее сообщалось, что немецкий суд снял запрет на размещение украинских флагов на советских мемориалах, но сохраняет запрет на размещение российских флагов, георгиевских ленточек и атрибутики с символикой «Z» и «V».