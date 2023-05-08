Американская певица Кэти Перри опозорилась на коронации Карла III

На коронации Карла III певица Кэти Перри проявила неуважение к британскому народу. Девушка встала на мемориальную плиту культового премьер-министра Уинстона Черчилля ради красивой фотографии. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Увидев данное фото в сети, англичане были в шоке и оставили кучу злобных комментариев под постом.
После чего Кэти Перри не смогла найти своё место и попыталась узнать у присутствующих гостей, где ее кресло. Эта ситуация тоже вызвала море злых комментариев.
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