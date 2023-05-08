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Бывшая жена Гуфа Айза посадила 13-летнего сына за руль

Шоу-бизнес
Бывшая жена Гуфа Айза посадила 13-летнего сына за руль

За руль автомобиля сел 13-летний сын блогера Айзы Сэм. Во время поездки в машине находился и младший сын знаменитости. Данные кадры девушка выложила в свои социальные сети.

На видео Сэм пытается аккуратно водить машину, поднимаясь на сидении, для лучшего контроля дороги. Несколько раз парень едва не врезался в другую машину. В то же время мальчик несколько раз во время поездки говорил своей матери, что он не умеет водить.

«Я научилась водить машину в 12 лет, а Сэму уже 13, так что ему пора», — убеждена Айза.

В 2022 году Сэм уже сидел за рулем машины. Правда, в тот раз он сидел на коленях второго супруга Айзы.

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