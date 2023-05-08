В Индии погибли 18 человек при затоплении туристического катера, большинство — дети

В Индии в результате затопления туристического катера погибли не менее 18 человек. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет «Комсомольская правда».
На судне находились около тридцати туристов. По предварительной информации, 18 человек погибли — в основном это были дети, приехавшие на прогулку во время школьных каникул.
На месте инцидента в настоящий момент работают спасательные службы. Они доставляют выживших пассажиров на берег.
Ранее Минэкономразвития рекомендовал туристам воздержаться от поездок на Камчатку. Стоит напомнить, что многие регионы из-за извержения вулкана Шивелуч засыпало толстым слоем пепла, что стало сильнейшим пеплопадом за последние 60 лет.