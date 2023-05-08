Трое погибли в результате лобового столкновения иномарок в Краснодарском крае

Дорожная авария на трассе «Ейск — Ясенская» в Краснодарском крае привела к гибели трех человек. Об этом в воскресенье вечером сообщила пресс-служба регионального МВД.ДТП произошло недалеко от поселка Октябрьская. Столкнулись две иномарки.