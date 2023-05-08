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Трое погибли в результате лобового столкновения иномарок в Краснодарском крае

Происшествия
Трое погибли в результате лобового столкновения иномарок в Краснодарском крае

Дорожная авария на трассе «Ейск — Ясенская» в Краснодарском крае привела к гибели трех человек. Об этом в воскресенье вечером сообщила пресс-служба регионального МВД.ДТП произошло недалеко от поселка Октябрьская. Столкнулись две иномарки.

«Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля Kia Spectra и Hyundai Accent», — пишет в своем Telegram-канале ведомство.

Предварительно, в результате аварии погибли оба водителя и пассажир «Hyundai». Полиция устанавливает личности погибших и выясняет детали произошедшего.

Ранее крупная дорожная авария произошла в воскресенье на улице 9 января в Воронеже. Маршрутка столкнулась с фурой.
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