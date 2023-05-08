Российский актер театра и кино Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет

В последний раз российский актер сыграл роль на сцене в спектакле режиссера Юрия Любимова «Мастер и Маргарита». Шуляковский за свою жизнь сыграл в нескольких фильмах, таких как «Серые волки», «Бумер. Фильм второй», «Мертвые души» и другие.