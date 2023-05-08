Российский актер театра и кино Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет

Российский заслуженный артист Виктор Шуляковский умер в воскресенье, 7 мая, на 78-м году жизни. Об этом сообщил Театр на Таганке, где артист являлся одним из ведущих актеров.
Причину смерти на данный момент не сообщают. Также когда и где будут похороны пока остаются в секрете.
В последний раз российский актер сыграл роль на сцене в спектакле режиссера Юрия Любимова «Мастер и Маргарита». Шуляковский за свою жизнь сыграл в нескольких фильмах, таких как «Серые волки», «Бумер. Фильм второй», «Мертвые души» и другие.
Ранее сообщалось, что скандальный американский актер Фрэнк Аграма скончался в возрасте 93 лет.