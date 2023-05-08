Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ЧВК «Вагнер» продвинулась до 280 метров за сутки: Пригожин об актуальной обстановке в Бахмуте

Общество
ЧВК «Вагнер» продвинулась до 280 метров за сутки: Пригожин об актуальной обстановке в Бахмуте

Штурмовики ЧВК «Вагнер» смогли продвинуться вглубь Бахмута. Актуальные данные озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

За сутки бойцам удалось занять до 280 метров территории на различных направлениях. Суммарно ЧВК «Вагнер» занимает 53 тысячи метров Бахмута. Украинские военные контролируют 2,37 квадратных километра населенного пункта.

«Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.

Недавно Министерство обороны России распорядилось предоставить ЧВК «Вагнер» необходимое количество боеприпасов. Это произошло после того, как Пригожин заявил об уходе «музыкантов» из Бахмута из-за недостатка снарядов.
пригожин чвк вагнер бахмут снаряды
Военкоры ФАН