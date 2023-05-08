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Российская певица Ольга Бузова рассказала, что поможет ей обрести счастье в личной жизни

Шоу-бизнес
Российская певица Ольга Бузова рассказала, что поможет ей обрести счастье в личной жизни

Не так давно певицу Ольгу Бузову засняли на свидании с таинственным незнакомцем, а на днях она призналась, что нашла способ встретить свою судьбу.

В настоящее время звезда в долгожданном отпуске, она часто показывает поклонникам в своих социальных сетях, как проводит свою невероятно увлекательную жизнь. В личном блоге артистка рассказала фанатам, что ей буквально «с небес» был указан способ, как решить очень важную задачу — найти вторую половинку. Ольга нашла камушек в форме сердца и загадала желание.

Ранее Ольгу Бузову заметили с бывшим молодым человеком на Кипре.
ольга бузова семья личная жизнь
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