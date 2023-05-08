Российская певица Ольга Бузова рассказала, что поможет ей обрести счастье в личной жизни

В настоящее время звезда в долгожданном отпуске, она часто показывает поклонникам в своих социальных сетях, как проводит свою невероятно увлекательную жизнь. В личном блоге артистка рассказала фанатам, что ей буквально «с небес» был указан способ, как решить очень важную задачу — найти вторую половинку. Ольга нашла камушек в форме сердца и загадала желание.