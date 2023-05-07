Полиция задержала пьяного мужчину с гранатой в Курской области

В Курской области, благодаря бдительности местных жителей, полиция задержала пьяного мужчину, прячущего гранату в кустах, сообщает SHOT.
Двое молодых людей в селе Черницыно заметили нетрезвого мужчину, держащего что-то напоминающее гранату. Пьяный мужчина не мог ровно устоять на ногах и качался из стороны в сторону. Бдительные свидетели сообщили о нем полиции, которая вскоре прибыла на место.
Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина попытался спрятать гранату в кустах и скрыться с места происшествия, но ему это не удалось. «Подрывник» был задержан сотрудниками полиции и доставлен отделение.
Предварительно сообщается, что граната, которая была у пьяного мужчина, — боевая. Стражи порядка выясняют, каким образом она попала к нему.
Ранее сообщалось, что в Тольятти полиция задержала, предположительно, пьяного мужчину, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на набережной около ресторана «Небо»