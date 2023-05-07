Полиция задержала пьяного мужчину с гранатой в Курской области

Двое молодых людей в селе Черницыно заметили нетрезвого мужчину, держащего что-то напоминающее гранату. Пьяный мужчина не мог ровно устоять на ногах и качался из стороны в сторону. Бдительные свидетели сообщили о нем полиции, которая вскоре прибыла на место.