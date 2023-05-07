Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили: «Зенит» показывает пример остальным командам, каких легионеров надо брать

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что российским клубам нужно брать пример с петербургского «Зенита», который покупает хороших легионеров.
Напомним, 7 мая в Петербурге в матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак». Команда под руководством Сергея Семака оторвалась от преследователей, набрав 64 очка в 26 матчах.
«"Зенит" показывает пример остальным командам, каких легионеров надо брать. Клуб ищет сильнейших футболистов за рубежом, и это приносит результат. У команды в составе собраны настоящие звезды, особенно в средней линии», — сказал футболист.
При этом Кавазашвили отметил, что за игрой «Спартака» было приятно наблюдать, и выразил сожаление, что не удалось удержать хотя бы ничью.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче чемпионата России.