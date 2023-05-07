Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Анна Заворотнюк рассказала, как в детстве стала жертвой насилия

Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк рассказала, как в детстве стала жертвой насилия

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам в социальных сетях, что в детстве оказалась жертвой насилия.

Как сообщает девушка, в детстве у нее был один инцидент. Она ремнем несколько раз получила по спине, но не от родного человека, что разбило девушке сердце от обиды. Анна попросила фанатов никогда не бить своих детей.

Так же ранее стало известно, почему девушка с мужем переехали в Дубай. Модель признала, что ей всегда хотелось жить на берегу. А Дубай сочетает в себе и море, и мегаполис.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
анна заворотнюк насилие детство
Военкоры ФАН