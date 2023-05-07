В Москве на ЦКАД в массовом ДТП пострадали три человека

На данный момент устанавливают обстоятельства ДТП с грузовиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
В столице на 238-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 20:20 по московскому времени столкнулись пять автомобилей. Пострадали трое людей, им оказали медицинскую помощь.
Дорожная авария произошла возле поселения Краснопахорское. По внешней стороне ЦКАД в районе ДТП перекрыли движение, добавил департамент столичного транспорта.
Ранее сообщалось, что пять человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки в Воронеже.