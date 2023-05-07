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Племянник Джона Кеннеди обвинил в убийстве своего дяди ЦРУ

Политика
Племянник Джона Кеннеди обвинил в убийстве своего дяди ЦРУ

Кандидат от демократической партии на выборах президента США в следующем году Роберт Кеннеди обвинил ЦРУ в убийстве своего дяди, бывшего президента Джона Кеннеди. Кандидат в президенты сделал подобное заявление в воскресенье в интервью с Джоном Катсиматидисом, передает New York Post.

«Имеются неопровержимые доказательства того, что ЦРУ было причастно к его убийству. Я думаю, что на данный момент в этом нет никаких разумных сомнений», — сказал Кеннеди младший.

Демократ обвинил ЦРУ и в «60-летнем сокрытии» из-за того, что ведомство отрицает причастность к ликвидации 35-го президента страны. В качестве доказательства своей теории эко-юрист процитировал книгу «Кеннеди и невыразимое» писателя и гражданского активиста Джеймса Дугласа.

Результаты официального расследования правительства США сводятся к тому, что убийца Кеннеди в ноябре 1963 года действовал в одиночку. Им был Ли Харви Освальд. Доказательств его участия в сговоре следствие не обнаружило.

Ранее Роберт Кеннеди-младший прокомментировал атаку на Кремль, которая была совершена в ночь на 3 мая двумя беспилотниками.
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