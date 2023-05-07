WSJ: контрнаступлением ВСУ Запад готовит почву для мирных переговоров при участии Пекина

Запад в очередной раз заговорил об этом в преддверии весенне-летней кампании с контрнаступлением ВСУ. Некоторые страны Европы настаивают на перемирии, включая Германию и Францию. Издание отмечает, что именно страны Старого света испытывают наибольшие проблемы из-за помощи Украине.