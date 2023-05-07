WSJ: контрнаступлением ВСУ Запад готовит почву для мирных переговоров при участии Пекина

Западные страны считают, что потенциальное контрнаступление ВСУ может стать подготовкой для переговоров Украины и России к концу 2023 года, сообщает Wall Street Journal.
Запад в очередной раз заговорил об этом в преддверии весенне-летней кампании с контрнаступлением ВСУ. Некоторые страны Европы настаивают на перемирии, включая Германию и Францию. Издание отмечает, что именно страны Старого света испытывают наибольшие проблемы из-за помощи Украине.
В опубликованном материале говорится, что западные страны одобряют Китай в качестве посредника в переговорах, что является сдвигом мышления для Запада. В особенности для США. Ранее в Вашингтоне крайне скептических относились к любым мирным инициативам КНР.
Экс-советница Белого дома по РФ Фиона Хилл рассказала, что большинство западных политиков кулуарно предлагают покончить с конфликтом, даже принимая во внимание потенциальные территориальные потери Украины.
Ранее сообщалось, что атака БПЛА ВСУ на Кремль была санкционирована и инициирована представителями американской администрации.