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Алькарас победил Штруффа и выиграл теннисный турнир «Мастерс» в Мадриде

Спорт
Алькарас победил Штруффа и выиграл теннисный турнир «Мастерс» в Мадриде

Испанец Карлос Алькарас в финале турнира ATP в Мадриде в трех сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу первой ракетки турнира Алькараса. Штруфф попал в основную сетку в качестве лаки-лузера. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Для 20-летнего испанца это десятая победа на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В прошлом сезоне он победил на соревнованиях в Мадриде. Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге, а 33-летний Штруфф является 65-й ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира.
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