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Экс-аналитик ЦРУ считает, что атака на Кремль произошла из-за политической недальновидности Джо Байдена

Политика
Экс-аналитик ЦРУ считает, что атака на Кремль произошла из-за политической недальновидности Джо Байдена

Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц заявил, что весть мир уверен в причастности Соединенных Штатов к атаке БПЛА на Кремль. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим стоит Вашингтон», — сказал экс-сотрудник ЦРУ.

Флейц считает, что всему виной скверное руководство президента США Джо Байдена.

По его мнению, Байден никогда не обладал качествами мирового лидера, к тому же он плохо подает информацию. Сочетание этих факторов создает опасную ситуацию, считает экс-аналитик.

Эксперт заключил, что если цель атак состояла в покушении на убийство президента России, то его планировали и осуществляли «настоящие дураки».

Ранее американские эксперты рассказали, какой беспилотник пытался атаковать Кремль.
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