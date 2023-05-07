Экс-аналитик ЦРУ считает, что атака на Кремль произошла из-за политической недальновидности Джо Байдена

Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц заявил, что весть мир уверен в причастности Соединенных Штатов к атаке БПЛА на Кремль. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.
«На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим стоит Вашингтон», — сказал экс-сотрудник ЦРУ.
Флейц считает, что всему виной скверное руководство президента США Джо Байдена.
По его мнению, Байден никогда не обладал качествами мирового лидера, к тому же он плохо подает информацию. Сочетание этих факторов создает опасную ситуацию, считает экс-аналитик.
Эксперт заключил, что если цель атак состояла в покушении на убийство президента России, то его планировали и осуществляли «настоящие дураки».
Ранее американские эксперты рассказали, какой беспилотник пытался атаковать Кремль.