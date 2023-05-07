Фанаты Виктории Лопыревой заподозрили ее в новом романе

39-летняя модель Виктория Лопырева теперь живет в Дубае вместе со своим сыном Марком Лионелем. Лишь одно смущает фанатов: рядом с блондинкой не видно мужа, Игоря Булатова, которого в 2018 году она увела у подруги. В связи с этим появилось множество слухов о разводе супругов, но пара никак их не комментирует.