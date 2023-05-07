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Более 1000 человек борются с 23 природными пожарами в Тюменской области

Происшествия
Более 1000 человек борются с 23 природными пожарами в Тюменской области

Спасатели в Тюменской области борются с 12 ландшафтными и 11 лесными пожарами. Еще 11 природных пожаров были ликвидированы огнеборцами сегодня, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Режим ЧС введен на территории Тюменской области. Жителей деревень Речкина, Коняшина, Насекина, сел Кулига и Чаплык, поселка Богандинский эвакуируют. Созданы восемь пунктов временного размещения граждан.

В тушении пожаров задействованы более 1000 человек и 280 единиц пожарной техники, включая, самолет Ил-76, четыре вертолета и два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что крупные пожары в Курганской области привели к гибели трех человек. Смерть людей расследует региональный следственный комитет.
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