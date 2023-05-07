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Певица Ольга Бузова ужинала с экс-избранником на Кипре

Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова ужинала с экс-избранником на Кипре

Певица Ольга Бузова была замечена на Кипре в компании бывшего.

Певица уже больше недели находится в Европе, а недавно прилетела на Кипр.

Звезда охотно поделилась с поклонниками яркими фотографиями, но за кадром остался сопровождающий ее спутник. Издание StarHit в своем Telegram-канале опубликовали видео, где Ольга была замечена в ресторане Лимассола с бывшим избранником Тимофеем Майоровым. Пока неизвестно, связывает ли пару дружеские или романтические отношения.

Ранее Ольга Бузова подтвердила свое незнание английского языка. Ольга выложила в свои социальные сети фото, сделанное во время ужина, и допустила в подписи к снимку нелепую ошибку.
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