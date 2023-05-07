Крупные пожары в Курганской области привели к гибели трех человек. Смерть людей расследует региональный следственный комитет.
В СК считают, что распространение огня можно было предотвратить, приняв необходимые предупреждающие меры в опасный период. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
В настоящий момент для тушения огня в регионе привлекли самолет Ил-76. С пожарами борются около 1000 сотрудников спасительной службы.
Ранее сообщалось, что по всей Курганской области из-за сильных природных пожаров ввели режим ЧС.