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Пожары в Курганской области привели к гибели трех человек

Происшествия
Пожары в Курганской области привели к гибели трех человек

Крупные пожары в Курганской области привели к гибели трех человек. Смерть людей расследует региональный следственный комитет.

В СК считают, что распространение огня можно было предотвратить, приняв необходимые предупреждающие меры в опасный период. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

В настоящий момент для тушения огня в регионе привлекли самолет Ил-76. С пожарами борются около 1000 сотрудников спасительной службы.

Ранее сообщалось, что по всей Курганской области из-за сильных природных пожаров ввели режим ЧС.
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