Писатель Пелевин: Прилепин, Татарский и Дугина стали целями терактов, которые могут повториться

Украинская власть устроила террор против российских лидеров общественного мнения, против людей, которые отстаивали интересы своей страны. Так о теракте, в котором Захар Прилепин получил тяжелые ранения высказался писатель и поэт Александр Пелевин.
ФАН: У вас есть какая-нибудь информация о состоянии здоровья Прилепина?
Александр Пелевин: Я знаю не больше, чем вы, я тоже опираюсь на информацию из его окружения. Депутат Дмитрий Кузнецов сообщил, что он в сознании, шутит и бодро себя чувствует. Желаем ему скорейшего выздоровления, бодрости духа и сил.
— Атаки, которые были на Дарью Дугину, Владлена Татарского, теперь на Захара Прилепина — это все звенья одной цепи? И почему наши противники выбирают такие цели?
— Совершенно очевидно, что это и есть звенья одной цепи, что теракты или попытки совершения терактов еще будут. Идет террор украинской власти против ярких медийных личностей в патриотической среде России, против активных, деятельных, против тех, у кого есть большая аудитория, и против людей, имеющих отношение к созданию смыслов, к волонтерству, к поддержке СВО.
Целями выбирают не просто охранителей, тех, кто поддерживает власть, а людей, которые ведут независимую политику, которые могут покритиковать власть, когда она делает что-то не так, кто замечен в поддержке ЧВК «Вагнер», то есть людей, которые в курсе ситуации и для которых власть не является авторитетом сама по себе. Действуют против людей, которые имеют собственное мнение о происходящем, и которые распространяют это мнение на свою аудиторию.
— Со взрыва на Университетской набережной, в результате которого погиб Татарский, прошел месяц. И снова теракт. Как такое возможно?
— Такое возможно, потому что, несмотря ни на что, наше государство все еще находится в состоянии спячки. Спустя год с начала спецоперации мы еще думаем, что мы не на войне, мы все еще думаем, что воюем одной левой рукой. Будто спецоперацию проводим, а в тылу можно расслабиться, в то время как с нами воюют на полном серьезе.
Сегодня глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что они «будут убивать русских, где бы они не находились до полной победы Украины». С нами воюют на полном серьезе и всеми силами. То есть, мы проводим спецоперацию, а против нас ведут войну. Почему-то государство не проснулось: заходите дорогие ДРГ, подрывайте ЛЭП, подкладывайте мины.
Куча проукраинских чиновников, абсолютно не стесняясь, живет в высоких кабинетах. Тот же самый инцидент с украинским флагом, на фоне которого выступал Александр Беглов. Очень много в высших эшелонах власти, будем называть это явление своими словами, по моему мнению, являются предателями. И никто ничего не делает.
Нам пора проснуться, пора осознать, что так мы не выиграем. Пора усилить контроль за любыми проукраинскими высказываниями, за любыми деятелями, которые носят фигу в кармане и так далее.
— Вы, наверное, в курсе ситуации со снарядами в ЧВК «Вагнер» и как она разрешилась? Что вы думаете по данному поводу?
— Сложилась такая ситуация, что глава ЧВК «Вагнер» не смог достучаться до властей, принимающих решения иным способом, кроме как выставить все это напоказ. И само по себе это, конечно, странно. Получается, что одной рукой воюем, но, в то же время, не видим конкретных проблем на фронте, о которых не просто говорят, о них кричат.
То, что ситуация, я надеюсь, выправляется в правильную сторону, в этом в том числе заслуга нашего гражданского общества, которое потихоньку, в том числе благодаря Евгению Пригожину, кстати, осознает себя как реальную силу.
Будем честны, у нас официальное военное руководство за год умудрилось потерять любой кредит доверия. Он не только потерян, он ушел в минус. В то время как у ЧВК «Вагнер» огромная популярность в народе. Таким образом люди на верху что-то начинают понимать.Очень хочется в это верить.
— Вас внесли в базу «Миротворец» за поездки в Луганск и активную поддержку Донбасса…
— После того, как туда внесли Шендеровича, я считаю, что «Миротворец» «зашкварен».
— С наступающим праздником Победы вас!
— Спасибо, вас тоже. Надеюсь, что у нас будет повод праздновать реальную победу, еще одну дату.