Писатель Пелевин: Прилепин, Татарский и Дугина стали целями терактов, которые могут повториться

— Такое возможно, потому что, несмотря ни на что, наше государство все еще находится в состоянии спячки. Спустя год с начала спецоперации мы еще думаем, что мы не на войне, мы все еще думаем, что воюем одной левой рукой. Будто спецоперацию проводим, а в тылу можно расслабиться, в то время как с нами воюют на полном серьезе.