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Российская балерина Анастасия Волочкова попросила сограждан не завидовать ее успеху

Шоу-бизнес
Российская балерина Анастасия Волочкова попросила сограждан не завидовать ее успеху

47-летняя российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что все ее критики завидуют ее успеху и красоте.

На свой странице в социальных сетях звезда попросила этого не делать и написала, что те, кто оставляет злостные комментарии, должны научиться прощать успех другим людям.

Волочкова подчеркнула и то, что на Мальдивах отдыхает без компании, одна. Она подметила, что часто может себе позволить летать на райские острова и жить как хочется.

Ранее блогер Таня Тузова анонсировала мультфильм о себе и балерине Анастасии Волочковой.
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