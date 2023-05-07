Российская балерина Анастасия Волочкова попросила сограждан не завидовать ее успеху

47-летняя российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что все ее критики завидуют ее успеху и красоте.
На свой странице в социальных сетях звезда попросила этого не делать и написала, что те, кто оставляет злостные комментарии, должны научиться прощать успех другим людям.
Волочкова подчеркнула и то, что на Мальдивах отдыхает без компании, одна. Она подметила, что часто может себе позволить летать на райские острова и жить как хочется.
Ранее блогер Таня Тузова анонсировала мультфильм о себе и балерине Анастасии Волочковой.