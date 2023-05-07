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Фотографию губернатора Ставрополья Владимира Владимирова незаконно использовали для рекламы

Происшествия
Фотографию губернатора Ставрополья Владимира Владимирова незаконно использовали для рекламы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами незаконной рекламы о «кредитной амнистии», в которой использовали его фото. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Ставропольском крае в интернете распространилась рекламе о какой-то «кредитной амнистии», в которой предлагают убрать долги по «по госпрограмме через МФЦ». Реклама сопровождена фотографией губернатора.

Владимиров рассказал, что ему прислали сообщение с рекламой, добавив, что неизвестные предприимчивые люди воспользоваться его фотографией для пиара.

«Конечно, никакого отношения к этой организации не имею, да и "государственных программ" списания долгов у нас нет. Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились», — пояснил Владимиров в соцсети. И добавил, что правоохранительные органы проверят деятельность фирмы.

Чиновник напомнил, что в интернете имеется много ложной информации, поэтому людям стоит быть бдительными и не доверять непроверенным организациям.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана.
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