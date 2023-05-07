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В Запорожской области заявили о планах Киева захватить АЭС

Армия
В Запорожской области заявили о планах Киева захватить АЭС

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планируют захватить Запорожскую атомную электростанцию

«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом береге. Они этого даже не скрывают», — рассказал он.

Рогов подчеркнул, что западные спонсоры помогают ВСУ разрабатывать тактику грядущего контрнаступления. По его словам, украинские солдаты являются лишь инструментом исполнения преступных приказов.

Ранее The Times подтвердили, что ВСУ в октябре 2022 года пытались захватить Запорожскую АЭС.
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