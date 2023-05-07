Пять человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки в Воронеже

Крупная дорожная авария произошла в воскресенье на улице 9 января в Воронеже. Маршрутка столкнулась с фурой, рассказал в Telegram-канале глава города Вадим Кстенин. Погибших в результате аварии нет. Пять человек пострадали и были госпитализированы.
«Дополнительно обратился к руководителю регионального департамента здравоохранения. Он взял оказание помощи горожанам на личный контроль», — сообщил мэр.
На месте ДТП работают экстренные службы. В отношении перевозчика будет проведена проверка. Если вина водителя маршрутки подтвердится, анализу квалификации подвергнется весь персонал транспортной компании.
Ранее сообщалось, что в Тимашевском районе Краснодарского края столкнулись КамАЗ, автобус и легковой автомобиль.