Пять человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки в Воронеже

Крупная дорожная авария произошла в воскресенье на улице 9 января в Воронеже. Маршрутка столкнулась с фурой, рассказал в Telegram-канале глава города Вадим Кстенин. Погибших в результате аварии нет. Пять человек пострадали и были госпитализированы.