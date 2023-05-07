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Пять человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки в Воронеже

Происшествия
Пять человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки в Воронеже

Крупная дорожная авария произошла в воскресенье на улице 9 января в Воронеже. Маршрутка столкнулась с фурой, рассказал в Telegram-канале глава города Вадим Кстенин. Погибших в результате аварии нет. Пять человек пострадали и были госпитализированы.

«Дополнительно обратился к руководителю регионального департамента здравоохранения. Он взял оказание помощи горожанам на личный контроль», — сообщил мэр.

На месте ДТП работают экстренные службы. В отношении перевозчика будет проведена проверка. Если вина водителя маршрутки подтвердится, анализу квалификации подвергнется весь персонал транспортной компании.

Ранее сообщалось, что в Тимашевском районе Краснодарского края столкнулись КамАЗ, автобус и легковой автомобиль.
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