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Блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун отписались друг от друга в социальных сетях

Шоу-бизнес
Блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун отписались друг от друга в социальных сетях

Вопрос об отношениях блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна давно волнует подписчиков. Все началось с грустных видео в социальных сетях без помолвочного кольца. Девушка рассказала, что повесила колечко от любимого на цепочку и носит на шее, а после выложила в личный блог романтическое видео, чем развеяла все сомнения фанатов.

Но Карнавал снова заставила волноваться фанатов. Сегодня девушка отписалась от молодого человека в социальных сетях и выложило видео с надписью «ВСЁ». Что еще интереснее, парень сейчас находится в столице, а Валя улетела на моря.

Позже стало известно, что Саша кинул девушке «ответку» и тоже отписался от нее в социальных сетях.

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