Блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун отписались друг от друга в социальных сетях

Вопрос об отношениях блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна давно волнует подписчиков. Все началось с грустных видео в социальных сетях без помолвочного кольца. Девушка рассказала, что повесила колечко от любимого на цепочку и носит на шее, а после выложила в личный блог романтическое видео, чем развеяла все сомнения фанатов.