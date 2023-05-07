Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Несколько грузовых автомобилей столкнулись на ЦКАД в районе поселения Краснопахорское

Происшествия
Несколько грузовых автомобилей столкнулись на ЦКАД в районе поселения Краснопахорское

На 238 км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) около поселения Краснопахорское произошло столкновение нескольких грузовых автомобилей. Движение в районе происшествия перекрыто. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что движение перекрыто по внешней стороне ЦКАД в районе ДТП.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
дтп авария цкад
Военкоры ФАН