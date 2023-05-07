Несколько грузовых автомобилей столкнулись на ЦКАД в районе поселения Краснопахорское

На 238 км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) около поселения Краснопахорское произошло столкновение нескольких грузовых автомобилей. Движение в районе происшествия перекрыто. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что движение перекрыто по внешней стороне ЦКАД в районе ДТП.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.