В Красносельском районе Петербурга сгорела иномарка

Автомобиль «Рено» сгорел вечером в воскресенье в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города.
Пожар произошел в Северной столице на улице Маршала Казакова. Сгорел автомобиль «Рено». Рядом стоящие «Пежо» и «УАЗ» частично обгорели. По предварительной информации, никто не пострадал.
Огонь был ликвидирован экстренными службами в 21:27. Для тушения пожара были привлечены 10 человек личного состава и две единицы пожарной техники.
Ранее сообщалось, что по всей Курганской области из-за сильных природных пожаров ввели режим ЧС.