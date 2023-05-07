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В Красносельском районе Петербурга сгорела иномарка

Происшествия
В Красносельском районе Петербурга сгорела иномарка

Автомобиль «Рено» сгорел вечером в воскресенье в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города.

Пожар произошел в Северной столице на улице Маршала Казакова. Сгорел автомобиль «Рено». Рядом стоящие «Пежо» и «УАЗ» частично обгорели. По предварительной информации, никто не пострадал.

Огонь был ликвидирован экстренными службами в 21:27. Для тушения пожара были привлечены 10 человек личного состава и две единицы пожарной техники.

Ранее сообщалось, что по всей Курганской области из-за сильных природных пожаров ввели режим ЧС.
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