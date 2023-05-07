«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Надана Фридрихсон

В новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Давай поговорим» Вадим Манукян встретился с телеведущей и журналистом Наданой Фридрихсон.
Талантливая телеведущая и военкор Надана Фридрихсон не перестает интересовать российских граждан. В эксклюзивном интервью она и Вадим Манукян обсудили самые острые вопросы: от массового исхода россиян за рубеж и до трагической гибели Владлена Татарского от рук террористов в апреле этого года.
О работе на линии огня, отношении Фридрихсон к предателям Родины и многом другом — в большом интервью телеведущей для проекта ФАН «Откровенно».