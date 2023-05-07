«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Надана Фридрихсон

Талантливая телеведущая и военкор Надана Фридрихсон не перестает интересовать российских граждан. В эксклюзивном интервью она и Вадим Манукян обсудили самые острые вопросы: от массового исхода россиян за рубеж и до трагической гибели Владлена Татарского от рук террористов в апреле этого года.