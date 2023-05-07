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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Надана Фридрихсон

ФАН-ТВ

В новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Давай поговорим» Вадим Манукян встретился с телеведущей и журналистом Наданой Фридрихсон.

Талантливая телеведущая и военкор Надана Фридрихсон не перестает интересовать российских граждан. В эксклюзивном интервью она и Вадим Манукян обсудили самые острые вопросы: от массового исхода россиян за рубеж и до трагической гибели Владлена Татарского от рук террористов в апреле этого года.

О работе на линии огня, отношении Фридрихсон к предателям Родины и многом другом — в большом интервью телеведущей для проекта ФАН «Откровенно».
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