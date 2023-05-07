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Сбербанк создал приложение, которое проверяет подозрительные сайты

Общество
Сбербанк создал приложение, которое проверяет подозрительные сайты

Сбербанк обеспокоен проблемами своих пользователей. Теперь в приложениях банка появилась возможность выявить вредоносные сайты. В настоящий момент можно проверить любые ресурсы. Об этом сообщает Телепрограмма.

Чтобы это сделать, нужно скопировать ссылку подозрительного сайта и вставить ее в специальное приложение. Форму вы найдете в разделе «Безопасность» — «Проверка сайта». После проведения проверки можно увидеть информацию, может ли доверять ваши данные проверяемому ресурсу.

Для получения данной полезной функции нужно обновить приложения «Сбербанк Онлайн» до последней версии.

Ранее стало известно, что Сбербанк открыл первое отделение в Крыму.
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