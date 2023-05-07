Сбербанк создал приложение, которое проверяет подозрительные сайты

Чтобы это сделать, нужно скопировать ссылку подозрительного сайта и вставить ее в специальное приложение. Форму вы найдете в разделе «Безопасность» — «Проверка сайта». После проведения проверки можно увидеть информацию, может ли доверять ваши данные проверяемому ресурсу.