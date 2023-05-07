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Сотни боливийцев сошлись в поединках на фестивале кулачных боев

ФАН-ТВ

Улочки боливийского городка Мача превратились в боксерский ринг на одном из самых экзотичных латиноамериканских праздников Тинку. Местные жители сошлись в ритуальной битве, навесив друг другу отменных тумаков.

Сотни боливийцев сошлись в поединках на фестивале кулачных боев

Фестиваль Тинку — праздник не для слабых духом. Проводить уличные драки в Боливии в начале мая — древняя традиция, и это не просто зрелище для зевак, а полноценный обряд.

«Кулачные бои — это спорт, но мы делаем это во имя Иисуса Христа. Наша кровь впитается в землю, и год будет урожайным», — пояснил один из участников фестиваля Рохелио Эстрада.

Перед началом главного действия священник читает длинную мессу. После того, как падре произносит слово «аминь», начинается ожесточенная битва, в которой нет никаких правил.

«Знаете, Тинку — это культурный праздник. Наши предки заложили эту традицию очень давно, и мы ее поддерживаем. Каждая община приходит сюда, представляет своих бойцов, и начинается самое интересной. Кому-то нравится драться, а кому-то — просто наблюдать и поддерживать участников», — рассказал один из зрителей Алехандро Варгас.

Ежегодно фестиваль собирает тысячи туристов со всего мира, которые с удовольствием наблюдают, как боливийцы сталкиваются друг с другом в безумных уличных боях.
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