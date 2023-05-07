Скончался пленивший Че Гевару генерал Гари Прадо

Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 85 лет. Об этом написал его сын в своей социальной сети.
«Господь призвал моего отца генерала Гари Аугусто Прадо Сальмона... Он был необыкновенным человеком», — сообщил сын военного.
Гари Прадо Сальмон командовал батальоном, который в октябре 1967 года разгромил отряд Эрнесто Че Гевары. В итоге раненый Че Гевара попал в плен, а подчиненный Прадо Сальмона сержант Марио Теран убил команданте.
Сам Прадо Сальмон не участвовал в убийстве знаменитого революционера, но все равно воспринимается одним из убийц Че Гевары.
Ранее посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья сообщил о намерении премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса совершить визит в Россию в начале июля. Дипломат заявил, что политик посетит Москву, Санкт-Петербург и Сочи.