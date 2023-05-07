Певица Анна Асти поздравила Валерию с юбилеем на шоу «Маска»

7 мая вышел спецвыпуск шоу «Маска», посвященный 55-летнему юбилею певицы Валерии. Специально для нее выступили несколько совершенно новых «масок», и первой из них была Весна с песней «Была любовь».
Ведущий и жюри предположили личность носителя, но угадать им так и не удалось. Под маской весны скрывалась обворожительная певица Асти. Она поздравила Валерию с юбилеем и наговорила кучу комплиментов.
Счастливая юбилярша поблагодарила певицу за то, что она нашла время прийти, несмотря на плотный график. Далее ведущий раскрыл секрет: девушка выступала первая, потому что после у нее самолет.
Ранее победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев поверг в шок завистников своим вокалом.