Следственный комитет расследует смерть 10-летнего петербуржца, которому врачи отказали в госпитализации

В Петербурге 10 мальчик умер после бездействия медиков. Гибель ребенка расследует региональное отделение следственного комитета, сообщает пресс-служба СК РФ.
«По предварительной версии, сотрудники «скорой помощи» несколько раз приезжали на вызов к мальчику», — пишет ведомство.
При этом медики не стали госпитализировать юного петербуржца. Позже ребенку стало хуже, и он скончался. Следовали проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководители следственного комитета по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о результатах расследования.
Ранее сообщалось, что Следком Московской области расследует факт применения насилия к учащейся дошкольного учреждения в Люберцах.