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Следственный комитет расследует смерть 10-летнего петербуржца, которому врачи отказали в госпитализации

Происшествия
Следственный комитет расследует смерть 10-летнего петербуржца, которому врачи отказали в госпитализации

В Петербурге 10 мальчик умер после бездействия медиков. Гибель ребенка расследует региональное отделение следственного комитета, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По предварительной версии, сотрудники «скорой помощи» несколько раз приезжали на вызов к мальчику», — пишет ведомство.

При этом медики не стали госпитализировать юного петербуржца. Позже ребенку стало хуже, и он скончался. Следовали проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководители следственного комитета по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что Следком Московской области расследует факт применения насилия к учащейся дошкольного учреждения в Люберцах.
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