В Ставрополе загорелся торговый павильон

Торговый павильон загорелся на одной из магистральных улиц Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Ставрополе на улице Доваторцев произошел пожар в торговом павильоне на площади 100 кв. м. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении ведомства.
Позднее в МЧС рассказали об увеличении площади пожара до 500 квадратных метров.
Возгоранию присвоен ранг № 2.
К тушению возгорания привлечены 61 человек и 16 единиц спецтехники, из них от МЧС России — 47 человек и 11 единиц техники.
Причины пожара устанавливают.
Ранее сообщалось, что на Коптевском рынке в Москве загорелась крыша одного из павильонов.