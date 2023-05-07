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В Ставрополе загорелся торговый павильон

Происшествия
В Ставрополе загорелся торговый павильон

Торговый павильон загорелся на одной из магистральных улиц Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Ставрополе на улице Доваторцев произошел пожар в торговом павильоне на площади 100 кв. м. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении ведомства.

Позднее в МЧС рассказали об увеличении площади пожара до 500 квадратных метров.

Возгоранию присвоен ранг № 2.

К тушению возгорания привлечены 61 человек и 16 единиц спецтехники, из них от МЧС России — 47 человек и 11 единиц техники.

Причины пожара устанавливают.

Ранее сообщалось, что на Коптевском рынке в Москве загорелась крыша одного из павильонов.
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