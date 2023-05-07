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Пять домов пострадали от обстрела ВСУ в Устинке Белгородской области

Происшествия
Пять домов пострадали от обстрела ВСУ в Устинке Белгородской области

Село Устинка в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Повреждения получили пять частных домовладений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы», — написал губернатор.

Среди местного населения пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы прибыли на место, пострадавшее от обстрела для ликвидации всех последствий.

Ранее глава региона сообщил, что частный дом в селе Сподарюшено Белгородской области попал под обстрел ВСУ.
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