Пять домов пострадали от обстрела ВСУ в Устинке Белгородской области

Село Устинка в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Повреждения получили пять частных домовладений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы», — написал губернатор.
Среди местного населения пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы прибыли на место, пострадавшее от обстрела для ликвидации всех последствий.
Ранее глава региона сообщил, что частный дом в селе Сподарюшено Белгородской области попал под обстрел ВСУ.